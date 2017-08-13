Парфенов: ФК "Тосно" своим старанием заслужил победу на "Локомотивом"

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футболисты "Тосно" своим старанием заслужили победу на московским "Локомотивом". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер клуба из Ленинградской области Дмитрий Парфенов.
В воскресенье в матче шестого тура чемпионата России "Тосно" на выезде обыграл "Локомотив" со счетом 2:0.
"Иногда по качеству игры мы выглядели лучше, чем сегодня, но при этом не набирали очков. На этот раз мы своим старанием заслужили три очка, спасибо моим игрокам. Мы ехали к одному из лидеров чемпионата, который еще ни разу не проигрывал в этом сезоне, поэтому было бы странно тут играть в открытый футбол", - сказал Парфенов.
После шести туров чемпионата России "Тосно" занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Локомотив" располагается на третьем месте с 13 очками.