Семин: ФК "Локомотив" отошел от комбинационной игры в матче с "Тосно", поэтому не выиграл

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" отошел от комбинационной игры в матче чемпионата России против "Тосно", поэтому не смог одержать победу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье "Локомотив" в матче шестого тура чемпионата России на своем поле проиграл "Тосно" из Ленинградской области со счетом 0:2.

"Не получилось выиграть, и это закономерно, потому что мы отошли от комбинационной игры, играли много длинными передачами, стали после пропущенного мяча делать навалы, которые ни к чему не привели, потому что два центральных игрока у "Тосно" высокорослые. Когда была комбинационная игра, подачи с флангов, было лучше", - сказал Семин.

После шести туров чемпионата России "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Тосно" поднялся на 12-е место, набрав шесть очков.