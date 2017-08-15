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РУСАДА назначило начальника образовательного отдела Пахноцкую координатором аудита WADA

Спорт
15 августа, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Аудиторы должны приступить к работе в конце сентября

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РУСАДА

РУСАДА

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая назначена координатором по проведению аудита РУСАДА независимыми экспертами, нанятыми Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Татьяна Чиркина.

"Пахноцкая будет помогать аудиторам и способствовать полной координации процесса, - заметила Чиркина. - В ее задачу также входит обеспечение аудиторам полного доступа во все отделы и функциональные подразделения с предоставлением полной информации по любому вопросу, который поступит из WADA".

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило провести осенью полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании Совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах. По словам Чиркиной, аудиторы должны приступить к работе в конце сентября.

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