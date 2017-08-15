Токсикологи нашли в организме гольфиста Вудса ингредиент марихуаны

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс во время его задержания полицией в мае находился под воздействием пяти медицинских препаратов, в том числе болеутоляющих и ингредиента марихуаны. Как сообщила во вторник телекомпания Эн-би-си, такое заключение содержится в новом отчете о результатах токсикологической экспертизы анализов спортсмена.

Полиция города Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида), где проходят слушания по делу Вудса, обвиняемого в вождении в нетрезвом виде, не раскрывает, прописывали ли врачи эти медикаменты. Отмечается, что в штате Флорида пациентам разрешается употреблять марихуану в лечебных целях. В анализах, которые были взяты у гольфиста, также выявлены следы препаратов, предназначенных для сна и подавления чувства чрезмерной тревоги.

Вудс не признает себя виновным в вождении в нетрезвом виде, но согласен сознаться лишь в небезопасном вождении, о чем официально сообщит суду во время слушаний в октябре этого года. По словам адвокатов, спортсмен готов пойти на сделку со следствием и в обмен на снятие обвинений пройти программу реабилитации, которая подразумевает в том числе 50 часов общественных работ.

В конце мая этого года 41-летний Вудс был арестован около своего дома во Флориде по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, а его состояние объяснялось неожиданной реакцией организма на лекарства. Слова гольфиста были частично подтверждены результатами медицинской экспертизы. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его машина врезалась в пожарный гидрант и дерево. Тогда полиция выписала гольфисту штраф. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

Вудс занимает второе место по количеству побед (14) на турнирах серии "Мэйджор". Рекордсменом является другой американский гольфист Джек Уильям Никлаус, который за свою карьеру выиграл в общей сложности 18 крупных турниров.