Непомнящий лидирует после шести туров на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 16 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил вьетнамца Ле Куанг Лема в партии по быстрым шахматам в шестом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Россияне Сергей Карякин и Гарри Каспаров сыграли вничью с кубинцем Леньером Домингесом и индийцем Вишванатаном Анандом соответственно.

Армянин Левон Аронян победил представителя США Фабиано Каруану, чех Давид Навара проиграл Хикару Накамуре из США.

Турнирное положение после шести туров: Непомнящий - 8 очков, Каруана, Аронян, Накамура, Ле Куанг Лем - по 7, Домингес - 6, Каспаров, Карякин, Ананд - по 5, Навара - 3. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс., из которых победитель получит $37,5 тыс. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.