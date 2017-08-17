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СМИ: "Манчестер Юнайтед" предложит Ибрагимовичу должность в тренерском штабе

Спорт
17 августа, 11:06 UTC+3 ТАСС

По информации источника, инициатором такого решения является главный тренер клуба Жозе Моуринью

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Футболист Златан Ибрагимович

Футболист Златан Ибрагимович

©  EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 17 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложит шведскому нападающему Златану Ибрагимовичку должность в тренерском штабе команды. Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, инициатором такого решения является главный тренер клуба Жозе Моуринью, который высоко оценивает влияние Ибрагимовича на команду. Отмечается, что клуб и игрок продолжают вести переговоры о новом контракте.

На прошлой неделе Моуринью подтвердил британскому изданию Daily Express, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании нового контракта с Ибрагимовичем и ведет с ним переговоры.

Ибрагимович в апреле получил серьезную травму в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом" и выбыл из строя до конца сезона. У футболиста было диагностировано повреждение коленных связок. "Манчестер Юнайтед" из-за травмы нападающего не стал продлевать с ним контракт, который истек летом 2017 года.

Шведский форвард перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром команды. Также в его активе 10 результативных передач.

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