"Флуминенсе" не получал от ЦСКА предложения по покупке футболиста Вендела

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ТАСС, 17 августа. Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" не получал в последнее время предложений по продаже полузащитника Вендела. Об этом заявил вице-президент "Флуминенсе" Фернанду Вейга, которого цитирует портал Globo.com.
Ранее портал сообщил, что в Рио-де-Жанейро находится представитель ЦСКА и намерен сделать предложение о приобретении 19-летнего бразильца. Отмечается, что интерес к игроку также проявляли испанская "Барселона" и итальянский "Милан".
"В последнее время мы не получали никаких предложений по Венделу, - заверил Вейга. - По вопросу приобретения игрока к нам обращался только "Порту", но мы ответили отказом".
Вендел в текущем календарном году провел за "Флуминенсе" 38 матчей, в которых забил пять мячей. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.