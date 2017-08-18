Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть

Спорт
18 августа, 0:25 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, августа. /ТАСС

На 58-й минуте встречи Лиги Европы полузащитник Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Классон

Виктор Классон

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Незасчитанный арбитрами матча Лиги Европы гол, забытый "Краснодаром" в ворота "Црвены Звезды", сложно было не заметить. Такое мнение журналистам высказал футболист краснодарского клуба Виктор Классон.

В четверг "Краснодар" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле. Арбитры встречи посчитали, что гола не было.

"Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали", - сказал шведский полузащитник.

"Эту встречу мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие, несмотря на то, что "Црвена Звезда" была сильнее наших прошлых соперников. При том хорошо, что мы одержали победу, хоть и минимальную. В Белграде нам будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы победить", - отметил футболист.

Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.

Смотрите также

"Милан" разгромил "Шкендию" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Тренер "Црвены Звезды": "Краснодар" будет фаворитом ответной игры раунда плей-офф ЛЕ

Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках

"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть
7
Шалимов: "Краснодар" надеется, что видеоповторы будут введены в еврокубках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама