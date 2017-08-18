Классон: незасчитанный гол "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды" сложно было не увидеть

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КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Незасчитанный арбитрами матча Лиги Европы гол, забытый "Краснодаром" в ворота "Црвены Звезды", сложно было не заметить. Такое мнение журналистам высказал футболист краснодарского клуба Виктор Классон.
В четверг "Краснодар" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2. На 58-й минуте встречи полузащитник Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле. Арбитры встречи посчитали, что гола не было.
"Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали", - сказал шведский полузащитник.
"Эту встречу мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие, несмотря на то, что "Црвена Звезда" была сильнее наших прошлых соперников. При том хорошо, что мы одержали победу, хоть и минимальную. В Белграде нам будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы победить", - отметил футболист.
Ответный матч команд пройдет 24 августа в Сербии.