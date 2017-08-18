Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябре

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ТАСС, 18 августа. Швейцарский федеральный суд заслушал президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву и исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари, решение по вопросу возможной отставки нынешнего руководства будет принято в середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.
8 августа Швейцарский федеральный суд отказался временно отстранять Чинг-Куо Ву и высший руководящий состав организации по требованию нескольких членов исполкома организации. Тогда сторонники отстранения действующего главы AIBA направили в швейцарский суд просьбу о срочном рассмотрении дела, однако получили отказ, но суд не отклонил иск полностью и решил провести заседание по данному делу 17 августа.
В новом заявлении AIBA отмечается, что на заседании суд затребовал предоставить к концу августа дополнительные документы и аргументы от обоих оппонентов. После этого орган к середине сентября примет окончательное решение. Кроме того, AIBA отмечает, что временный комитет организации (противники президента) отозвал требование об отстранении исполнительного директора AIBA Уильяма Луи-Мари.
В конце июля 13 членов исполкома выразили вотум недоверия 70-летнему Ву. Одной из причин такого решения стали серьезные финансовые проблемы организации, информацию о которых Ву опроверг. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако он ответил отказом.
Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри. В ноябре 2014 года он был переизбран президентом AIBA на третий срок на безальтернативной основе. С 2012 года функционер входит в состав исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.