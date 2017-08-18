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Самый богатый человек Африки хочет купить лондонский "Арсенал" и уволить тренера Венгера

Спорт
18 августа, 13:48 UTC+3 ТАСС

60-летний нигериец Алико Данготе владеет компанией, которая является крупнейшим производителем цемента в Африке

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Футболисты "Арсенала"

Футболисты "Арсенала"

© EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 18 августа. Богатейший человек Африки Алико Данготе намерен уволить главного тренера английской футбольной команды "Арсенал" француза Арсена Венгера, в случае если Данготе удастся купить клуб и стать его владельцем. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Нигериец Данготе, чье состояние оценивается в $13,2 млрд, является болельщиком "Арсенала" с середины восьмидесятых годов прошлого века. Он уже не в первый раз заявляет о своем намерении стать владельцем "Арсенала". "Первая вещь, которую я бы изменил, это тренер. Он проделал хорошую работу, но теперь кто-то другой должен попытать удачу", - заявил миллиардер.

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В мае 2016 года стало известно, что российский бизнесмен Алишер Усманов предложил предпринимателю Стэну Кронке, который владеет "Арсеналом", $1,3 млрд за покупку контрольного пакета, американец ответил отказом на это предложение, заявив, что "Арсенал" не продается. Позднее появилась информация, что Усманов готов увеличить предложение по покупке акций до $2,3 млрд. Кронке владеет 67,05% акций клуба, Усманов - 30,04%.

Данготе не сомневается в том, что он сможет убедить Кронке и Усманова продать свои доли в клубе. "Если они получат стоящее предложение, я уверен, что они отступят. Я сделаю предложение, которое они будут серьезно рассматривать, когда мы закончим строительство завода", - добавил Данготе. 60-летний нигериец владеет компанией, которая является крупнейшим производителем цемента в Африке, также он занимается сбытом соли, сахара и муки.

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года и является самым долгоработающим тренером в Европе. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04), семь раз завоевывал Кубок Англии, шесть - Суперкубок страны. Сам Венгер четыре раза признавался лучшим тренером года в Европе, трижды - лучшим тренером чемпионата Англии, а в 2006 году Венгер был включен в Зал славы английского футбола.

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