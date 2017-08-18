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"Нефтехимик" обыграл "Адмирал" и стал победителем Кубка Башкортостана по хоккею

Спорт
18 августа, 14:06 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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Хоккеисты "Нефтехимика"

Хоккеисты "Нефтехимика"

© Максим Туманов/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 3:2 в матче Кубка Башкортостана по хоккею. Турнир проходит в Уфе.

В составе победителей дубль оформил Робин Ганзал (25-я и 29-я минуты), также шайбу забросил Александр Авцин (39). У проигравших отличились Джонатан Блум (5) и Роберт Саболич (27).

"Нефтехимик" одержал три победы в трех матчах турнира. Нижнекамцы набрали восемь очков и стали недосягаемы для идущего на втором месте с четырьмя очками уфимского "Салавата Юлаева", который позднее в пятницу проведет завершающий матч турнира против тольяттинской "Лады".

Кубок Башкортостана проводится в Уфе с 1999 года. В первые два года он носил название "Турнир на призы хоккейного клуба "Салават Юлаев", с 2001 по 2011 год - Кубок президента Республики Башкортостан. "Салават Юлаев" выигрывал трофей чаще других - восемь раз.

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