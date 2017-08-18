Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

ТАСС, 18 августа. Матчи третьего тура чемпионата Франции по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне, который произошел в четверг. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Третий тур чемпионата Франции стартует в пятницу матче между "Мецем" и "Монако". Также с минуты молчания начнутся матчи четвертого тура второго по силе дивизиона французского футбола.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).