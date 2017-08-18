Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев вошел в состав сборной России на ЧМ-2017

Два человека погибли в результате нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 19:06
Епанчинцев: игра вратаря Беспалова придала уверенности ХК "Спартак" в матче с "Витязем"Спорт 18 августа, 18:54
Россия сняла временные ограничения с трех предприятий БелоруссииЭкономика и бизнес 18 августа, 18:51
Восемь человек доставлено в больницу, один из них погиб после нападения в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:51
Колобков: ряд сборных РФ планируют провести в Южной Корее финальный этап подготовки к ОИСпорт 18 августа, 18:48
Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:46
Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 18:41
Киберкомандование стало самостоятельной структурой ВС СШАМеждународная панорама 18 августа, 18:31
"Урал" подписал контракт с французским футболистом БумалемСпорт 18 августа, 18:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет во Франции в конце августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе федерации.
Помимо Садулаева, который выступит в новой для себя весовой категории - до 97 кг, российскую сборную на мировом первенстве представят Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).
Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.