Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев вошел в состав сборной России на ЧМ-2017

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вошел в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет во Франции в конце августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе федерации.

Помимо Садулаева, который выступит в новой для себя весовой категории - до 97 кг, российскую сборную на мировом первенстве представят Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Алан Гогаев (до 65 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Владислав Валиев (до 86 кг) и Анзор Хизриев (до 125 кг).

Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.