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Надаль не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Цинциннати

Спорт
19 августа, 6:44 UTC+3 ТАСС

Испанец проиграл австралийцу Нику Кирьосу в двух сетах

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 19 августа. Испанец Рафаэль Надаль проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (призовой фонд - $5,6 млн).

Надаль, который на следующей неделе возглавит рейтинг ATP, проиграл сопернику со счетом 2:6, 5:7.

В матче 1/2 финала 22-летний Кирьос сыграет с испанцем Давидом Феррером. Другую полуфинальную пару составили американец Джон Иснер, "посеянный" под 14-м номером, и болгарин Григор Димитров (7).

В турнире принимали участие россияне Михаил Южный и Даниил Медведев, выбывшие после первого круга, а также Карен Хачанов, уступивший в третьем раунде.

Турнир завершится 21 августа.

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