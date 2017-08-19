Надаль не сумел выйти в полуфинал турнира ATP в Цинциннати

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ТАСС, 19 августа. Испанец Рафаэль Надаль проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (призовой фонд - $5,6 млн).
Надаль, который на следующей неделе возглавит рейтинг ATP, проиграл сопернику со счетом 2:6, 5:7.
В матче 1/2 финала 22-летний Кирьос сыграет с испанцем Давидом Феррером. Другую полуфинальную пару составили американец Джон Иснер, "посеянный" под 14-м номером, и болгарин Григор Димитров (7).
В турнире принимали участие россияне Михаил Южный и Даниил Медведев, выбывшие после первого круга, а также Карен Хачанов, уступивший в третьем раунде.
Турнир завершится 21 августа.