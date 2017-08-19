Семин: "Локомотив" не уступал "Спартаку" по игре и в первом тайме очной встречи

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Локомотив" не уступал "Спартаку" по игре на протяжении всего матча, а не только после того, как у соперника был удален игрок. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Встреча 7-го тура, прошедшая на "Открытие-Арены", завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3. На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу "Спартака" был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов.
"Во-первых, мы и после первого тайма мы не заслуживали проигрывать 0:2 - у "Спартака" были моменты, но голы мы привезли себе сами, - поделился впечатлениями Семин. - Во втором тайме хорошо вошли в игру ребята - и Антон Миранчук, и Виталий Денисов - мы перестроили схему, забили удачный гол со "стандарта", потом появилось хорошее настроение, поэтому и выиграли".
"Локомотив" набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. "Спартак" - 10-й с восемью очками. В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против екатеринбургского "Урала" 26 августа, "Спартак" днем позже в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".