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Юдин: "Спартак" на сто процентов к новому сезону КХЛ

Спорт
20 августа, 18:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, августа. /ТАСС

22 августа "Спартак" проведет свой первый матч десятого юбилейного сезона КХЛ в Новосибирске против "Сибири"

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" полностью готов к старту регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Дмитрий Юдин.

22 августа "Спартак" проведет свой первый матч десятого юбилейного сезона КХЛ в Новосибирске против "Сибири".

"Команда готова на все сто процентов, мы провели достаточно хорошую предсезонную подготовку. Сейчас можно говорить много громких и красивых слов, но "Спартак" должен выходить на лед, играть и делать свое дело. Нас ждет непростой сезон, но, думаю, нам все по силам. Постараемся приложить максимум усилий для выполнения поставленных задач", - сказал Юдин.

Юдин перешел в "Спартак" летом 2017 года из СКА.

В сезоне-2016/17 красно-белые заняли 13-е место в Западной конференции и не сумели пробиться в плей-офф.

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