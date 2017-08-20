Юдин: "Спартак" на сто процентов к новому сезону КХЛ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" полностью готов к старту регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Дмитрий Юдин.

22 августа "Спартак" проведет свой первый матч десятого юбилейного сезона КХЛ в Новосибирске против "Сибири".

"Команда готова на все сто процентов, мы провели достаточно хорошую предсезонную подготовку. Сейчас можно говорить много громких и красивых слов, но "Спартак" должен выходить на лед, играть и делать свое дело. Нас ждет непростой сезон, но, думаю, нам все по силам. Постараемся приложить максимум усилий для выполнения поставленных задач", - сказал Юдин.

Юдин перешел в "Спартак" летом 2017 года из СКА.

В сезоне-2016/17 красно-белые заняли 13-е место в Западной конференции и не сумели пробиться в плей-офф.