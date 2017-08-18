Тренер: хоккеист Хохлачев в "Спартаке" будет играть крайнего нападающего

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Тренер: хоккеист Хохлачев в "Спартаке" будет играть крайнего нападающегоСпорт 18 августа, 19:40
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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хоккеист Александр Хохлачев будет играть в московском "Спартаке" на позиции крайнего форварда. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.
В пятницу было объявлено, что санкт-петербургский СКА обменял 23-летнего Хохлачева в "Спартак". Взамен петербуржцы получили права на 23-летнего защитника Ярослава Дыбленко, который в апреле подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси".
"Мы подумаем, как использовать Хохлачева. Вообще он фланговый игрок, это его в "Бостоне" поставили в центр. У нас он начнет играть с краю", - сказал Епанчинцев.
Хохлачев является воспитанником "Спартака", он был выбран "Бостоном" на драфте НХЛ 2011 года под общим 40-м номером. За красно-белых Хохлачев выступал в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2012/13 и в 26 матчах набрал семь очков (две шайбы + пять передач). Затем форвард переехал в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе "Виндзора", а потом в Американской хоккейной лиге за "Провиденс Брюинз", который является фарм-клубом "Бостона". В сезоне-2013/14 Хохлачев дебютировал в НХЛ, проведя один матч, всего в активе нападающего девять проведенных игр за "Бостон".
В 2016 году Хохлачев подписал двухлетний контракт со СКА. В сезоне-2016/17 форвард провел за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков (пять шайб + пять передач), в плей-офф Хохлачев в девяти матчах сделал одну передачу. В составе СКА Хохлачев стал обладателем Кубка Гагарина.