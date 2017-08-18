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Воронин: график игр Кубка мэра Москвы поможет "Спартаку" подготовиться к старту сезона

Спорт
18 августа, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В пятницу "Спартак" обыграл "Витязь" со счетом 2:1 в заключительном для себя матче Кубка мэра Москвы

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. График матчей Кубка мэра Москвы поможет столичному "Спартаку" подготовиться к выездной серии из пяти матчей на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Артем Воронин.

В пятницу "Спартак" обыграл "Витязь" со счетом 2:1 в заключительном для себя матче Кубка мэра Москвы.

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"Хороший гол забили, отработанная комбинация. Хорошо, что удалось выиграть два матча, но настроения это не поднимает. Проиграли ЦСКА, хотя тогда играли лучше, чем против "Витязя", - сказал Воронин.

"Сегодня бала ватная игра, тяжело было восстановиться, - продолжил форвард. - Но мы должны быть к этому готовы, нам предстоит пять выездных встреч в начале чемпионата, поэтому нас обязывает ситуация. Хорошо, что был такой график на турнире, будем готовиться к выездным играм в регулярном чемпионате. Уверен, что где-то сил не хватит, поэтому придется играть строго по заданию".

В пятницу было объявлено, что форвард СКА Александр Хохлачев перешел в "Спартак". "Надеюсь, что Хохлачев нам поможет, если СКА не совсем помог, то пусть нам. Может, ему не надо было уходить", - считает Воронин

"Спартак" делит первое место в турнирной таблице турнира с ЦСКА, оба клуба набрали по шесть очков. "Витязь" не выиграл ни одного матча на турнире. Позднее в пятницу ЦСКА сыграет с московским "Динамо".

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