Воронин: график игр Кубка мэра Москвы поможет "Спартаку" подготовиться к старту сезона

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. График матчей Кубка мэра Москвы поможет столичному "Спартаку" подготовиться к выездной серии из пяти матчей на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18. Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Артем Воронин.

В пятницу "Спартак" обыграл "Витязь" со счетом 2:1 в заключительном для себя матче Кубка мэра Москвы.

"Хороший гол забили, отработанная комбинация. Хорошо, что удалось выиграть два матча, но настроения это не поднимает. Проиграли ЦСКА, хотя тогда играли лучше, чем против "Витязя", - сказал Воронин.

"Сегодня бала ватная игра, тяжело было восстановиться, - продолжил форвард. - Но мы должны быть к этому готовы, нам предстоит пять выездных встреч в начале чемпионата, поэтому нас обязывает ситуация. Хорошо, что был такой график на турнире, будем готовиться к выездным играм в регулярном чемпионате. Уверен, что где-то сил не хватит, поэтому придется играть строго по заданию".

В пятницу было объявлено, что форвард СКА Александр Хохлачев перешел в "Спартак". "Надеюсь, что Хохлачев нам поможет, если СКА не совсем помог, то пусть нам. Может, ему не надо было уходить", - считает Воронин

"Спартак" делит первое место в турнирной таблице турнира с ЦСКА, оба клуба набрали по шесть очков. "Витязь" не выиграл ни одного матча на турнире. Позднее в пятницу ЦСКА сыграет с московским "Динамо".