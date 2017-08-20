"Салават Юлаев" обыграл "Локомотив" в заключительный день Мемориала Крутова по хоккею

ТАСС, 20 августа. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4:1 в заключительный день Мемориала Крутова. Турнир проходил в Москве, в соревновании принимали участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Савелий Кувардин (11-я минута), Айдар Валеев (28), Денис Горюхин (30) и Владимир Баканин (37). У проигравших отличился Илья Николаев (31).

В других матчах последнего игрового дня столичный ЦСКА обыграл московское "Динамо" (4:2), "Спартак" по буллитам победил челябинский "Трактор" (2:1).

В субботу, за тур до окончания турнира "Салават Юлаев" с 12 очками стал недосягаем для соперников. В итоге уфимцы одержали победы во всех пяти матчах и набрали 15 очков из 15 возможных.

Итоговое положение команд: "Салават Юлаев" (15 очков), ЦСКА (9), "Локомотив" (8), "Динамо" (6), "Трактор" (5), "Спартак" (2).

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов Мемориала Крутова. Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.