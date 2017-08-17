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"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче Мемориала Крутова по хоккею

Спорт
17 августа, 22:15 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

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ТАСС, 17 августа. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл московский "Спартак" со счетом 5:1 в матче Мемориала Владимира Крутова. Турнир проходит в Москве, в соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.

В составе победителей шайбы забросили Родион Амиров (9-я и 49-я минуты), Айдар Валеев (20), Булат Миннеханов (23) и Даниил Олейников (28). У проигравших отличился Данила Голубев (56).

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В других матчах игрового дня хоккеисты челябинского "Трактора" по буллитам обыграли московский ЦСКА (4:3). Ярославский "Локомотив" победил московское "Динамо" (5:2).

После трех туров в турнирной таблице лидирует "Салават Юлаев" (9 очков), второе место занимает "Локомотив" (7), третье - "Трактор" (4), четвертое - ЦСКА (4), пятое - "Динамо" (3), шестое - "Спартак" (0).

Следующий тур пройдет в субботу. "Динамо" сыграет со "Спартаком", ЦСКА - с "Локомотивом", "Трактор" - с "Салаватом Юлаевым". Соревнования завершатся 20 августа.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов Мемориала Крутова. Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.

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