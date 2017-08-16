"Салават Юлаев" обыграл ЦСКА в матче мемориала Крутова по хоккею

ТАСС, 16 августа. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1 в матче мемориала Владимира Крутова. Турнир проходит в Москве, в соревновании принимают участие хоккеисты 2001-2002 годов рождения.

В составе победителей шайбы забросили Савелий Кувардин (22-я минута) и Егор Сучков (38, 60). У проигравших отличился Данила Хулапов (59).

В других матчах игрового дня хоккеисты челябинского "Трактора" проиграли московскому "Динамо" (2:4), ярославский "Локомотив" разгромил столичный "Спартак" (10:3).

В четверг "Динамо" сыграет с "Локомотивом", ЦСКА - с "Трактором", "Спартак" - с "Салаватом Юлаевым". Соревнования завершатся 20 августа.

Турнир проводится с 2013 года ежегодно в память о двукратном олимпийском чемпионе, обладателе Кубка Канады, пятикратном чемпионе мира, многократном чемпионе СССР Владимире Крутове. С 2002 года Крутов возглавлял Государственную школу высшего спортивного мастерства (ныне - ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"), которая после его смерти в 2012 году стала одним из организаторов "Мемориала Крутова". Под руководством Крутова в 2003 году состоялась первая в истории России Спартакиада учащихся страны.