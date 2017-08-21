Российский борец греко-римского стиля Чехиркин завоевал серебро ЧМ в весе до 75 кг

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ТАСС, 21 августа. Россиянин Александр Чехиркин стал серебряным призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Чехиркин уступил сербу Виктору Немешу со счетом 1:4. Бронзовыми призерами стали иранец Саид Абдвали и венгр Томаш Лоринц.
Чехиркин является чемпионом Европы 2014 года.
Чемпионат мира завершится 26 августа.