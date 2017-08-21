Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал серебро ЧМ в весе до 98 кг

Медведев обсудил с Пучковым ликвидацию последствий пожара в Ростове-на-ДонуПроисшествия 21 августа, 21:12
Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал серебро ЧМ в весе до 98 кгСпорт 21 августа, 20:35
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводокОбщество 21 августа, 20:25
Футболист "Барселоны" Динь помогал пострадавшим во время теракта на улице РамблаСпорт 21 августа, 20:18
Солнечное затмение началось на Тихоокеанском побережье СШАКосмос 21 августа, 20:06
Будогосский: РФС не имеет оснований корректировать число назначений Еськова и ВилковаСпорт 21 августа, 20:05
Вкладчики "Югры" в Москве отказались от митинга в "Гайд-парке" в СокольникахОбщество 21 августа, 20:05
Теракты в Каталонии: пощечина всему мируМеждународная панорама 21 августа, 20:00
Будогосский: квалификация позволяет арбитрам Левникову и Турбину продолжать работу в РФПЛСпорт 21 августа, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Россиянин Муса Евлоев стал серебряным призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 98 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Евлоев уступил Артуру Алексаняну из Армении со счетом 1:3.
Бронзовые награды достались венгру Балажу Кишу и Ревазу Надареишвили из Грузии.
Евлоев является победителем Кубка мира 2013 года.
Чемпионат мира завершится 26 августа.