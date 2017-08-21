Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал серебро ЧМ в весе до 98 кг

ТАСС, 21 августа. Россиянин Муса Евлоев стал серебряным призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 98 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Евлоев уступил Артуру Алексаняну из Армении со счетом 1:3.

Бронзовые награды достались венгру Балажу Кишу и Ревазу Надареишвили из Грузии.

Евлоев является победителем Кубка мира 2013 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.