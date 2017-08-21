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Российский борец греко-римского стиля Евлоев завоевал серебро ЧМ в весе до 98 кг

Спорт
21 августа, 20:35 UTC+3 ТАСС

В финале россиянин уступил Артуру Алексаняну из Армении

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Муса Евлоев (в красном)

Муса Евлоев (в красном)

© EPA/Zsolt Szigetvary, архив

ТАСС, 21 августа. Россиянин Муса Евлоев стал серебряным призером чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 98 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Евлоев уступил Артуру Алексаняну из Армении со счетом 1:3.

Бронзовые награды достались венгру Балажу Кишу и Ревазу Надареишвили из Грузии.

Евлоев является победителем Кубка мира 2013 года.

Чемпионат мира завершится 26 августа.

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