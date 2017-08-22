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Малыгин избран вице-президентом ФТАР по работе со сборными России по тяжелой атлетике

Спорт
22 августа, 14:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам главы ФТАР, Малыгин будет также связующим звеном федерации с Министерством спорта России

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МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР)на очередном заседании избрал Владислава Малыгина на должность вице-президента по вопросам работы со сборными России. Об этом сообщил ТАСС глава ФТАР Максим Агапитов.

"Вице-президент по работе со сборными должен быть в курсе всех методик тренировок, уметь анализировать тренерскую работу, оценивать ее эффективность, - сказал президент ФТАР. - В сферу его деятельности будет входить много различных вопросов. Он также будет координировать подготовку национальных сборных, работать непосредственно с главными тренерами мужской и женской команд, анализировать их выступления и делать какие-то выводы".

Малыгин как вице-президент по работе со сборными, по словам Агапитова, будет также связующим звеном федерации с Министерством спорта России. "Главные тренеры должны выполнять свои прямые обязанности, а этот человек будет координировать всю деятельность, писать отчеты и выполнять другую организационную работу", - подытожил собеседник агентства.

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