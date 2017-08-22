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Шесть человек в настоящее время претендуют на пост генерального директора РУСАДА

Спорт
22 августа, 18:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Выборы нового генерального директора организации пройдут 28 августа

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Здание РУСАДА

Здание РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Круг кандидатов на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сузился до шести человек. Об этом сообщил ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков.

Как ранее сообщал ТАСС, выборы нового генерального директора РУСАДА пройдут 28 августа на ближайшем заседании наблюдательного совета организации.

"На пост генерального директора РУСАДА сейчас претендуют шесть человек, - отметил Хрычиков. - Их фамилии, за исключением одной, очень допускаю, не будут обнародованы и после окончания наблюдательного совета. Только объявят, кто назначен новым генеральным директором. Ну, и может быть, кто-то сам расскажет о своих попытках пройти конкурс в РУСАДА".

"Публикация фамилий тех, кто претендовал на победу, но не стал первым, станет ударом по их репутации. Это было бы неправильно. Это же не публичные выборы, по большому счету идет найм сотрудника", - добавил собеседник агентства.

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Хрычиков допустил, что ближайшее заседание наблюдательного совета будет весьма продолжительным по времени. "Нужно поговорить с каждым из кандидатов, а потом обсудить с коллегами каждую кандидатуру. Не исключаю, что никаких других вопросов рассмотрено в этот день и не будет", - заключил член наблюдательного совета.

По информации ТАСС, кандидатура претендента на пост генерального директора РУСАДА, на которой остановится наблюдательный совет, затем должна получить одобрение от учредителей агентства: Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

РУСАДА ищет генерального директора пять месяцев

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Согласно предъявляемым требованиям к соискателям на должность, основной задачей генерального директора будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте. Процесс отбора кандидатов на должность генерального директора РУСАДА был разработан и согласован РУСАДА, наблюдательным советом, экспертами и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

На пост генерального директора РУСАДА изначально претендовало около 700 человек.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства. Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка. В ноябре состоится заседание совета учредителей WADA, где будет рассматриваться вопрос о полном восстановлении РУСАДА в правах.

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