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ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию футбольной Лиги чемпионов

Спорт
23 августа, 1:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Встреча на "ВЭБ-Арене" начнется в 21:45 мск, в первом матче в Швейцарии армейцы выиграли со счетом 1:0

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ЦСКА проведет в среду со швейцарским клубом "Янг Бойз" ответный домашний матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Неделю назад армейцы победили в гостях со счетом 1:0 и даже в случае ничьей в ответной игре получат путевку в групповую стадию главного еврокубкового турнира.

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В Берне ЦСКА сумел обыграть швейцарский клуб благодаря автоголу в концовке. Хозяева имели преимущество, и лишь надежная игра голкипера Игоря Акинфеева позволила ЦСКА добиться положительного результата. На своем поле ЦСКА достаточно сыграть вничью, поражение 0:1 приведет к назначению дополнительного времени, успех швейцарцев с любым другим счетом выведет их в групповую стадию Лиги чемпионов.

Проигравший в противостоянии ЦСКА и "Янг Бойз" сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Представляющий столицу Швейцарии "Янг Бойз" ранее не выходил в основной турнир Лиги чемпионов, армейцы же в последний раз споткнулись в квалификации 14 лет назад, уступив македонскому "Вардару" (1:2, 1:1). В нынешнем турнире ЦСКА еще не пропускал, в третьем квалификационном раунде обыграв греческий АЕК (2:0, 1:0), причем в первом гостевом матче подопечные Виктора Гончаренко также добились победы.

В чемпионате России ЦСКА занимает четвертое место, на четыре очка после семи туров отставая от лидирующего "Зенита". В субботу ЦСКА нулевой ничьей завершил гостевую встречу с "Уралом" в Екатеринбурге, при этом оба поражения в чемпионате страны армейцы потерпели на домашнем стадионе - от "Локомотива" (1:3) и "Рубина" (1:2).

Ничья с лидером

"Янг Бойз" в чемпионате Швейцарии провел уже пять матчей и занимает второе место, лишь на одно очко отставая от лидера - "Цюриха". В субботу "Янг Бойз" сыграл с "Цюрихом" в гостях вничью (0:0), однако в Москве этот результат подопечных австрийского специалиста Адольфа Хюттера не устроит. В Цюрихе получил травму ведущий форвард "Янг Бойз" француз Гийом Оаро, он пропустит встречу в Москве.

Хюттер накануне матча назвал ЦСКА фаворитом, однако, по словам австрийца, ситуация такова, что его команде необходимо атаковать и забивать. "Наша задача - заставить ошибиться Игоря Акинфеева", - заявил главный тренер "Янг Бойз". Гончаренко, в свою очередь, отметил командную игру соперника, на которую не должно повлиять отсутствие форварда Оаро. "Мы должны забыть результат первого матча и улучшить прежде всего игру в нападении", - рассказал главный тренер ЦСКА.

Матч пройдет на "ВЭБ-Арене", начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Тасос Сидиропулос из Греции.

В групповой стадии Лиги чемпионов выступят 32 команды, включая чемпиона России "Спартак". Жеребьевка основного турнира Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако.

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