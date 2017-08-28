Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков не исключил, что ЧМ-2018 по футболу подвергнется нападкам со стороны СМИ

Спорт
28 августа, 8:06 UTC+3

Министр спорта РФ заявил, что не видит причин для введения каких-либо санкций к стране - организатору чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

©  Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вероятность того, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России подвергнется нападкам со стороны средств массовой информации в связи с допинговыми скандалами в российском спорте, существует, но оснований для отмены проведения турнира в стране нет.

Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Смотрите также

ФИФА не получила от сенаторов США просьбу расследовать условия труда на аренах ЧМ-2018

Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018

ФИФА не будет менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканалов

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Не исключаю, атаки на нас как на организаторов чемпионата мира еще будут, но вряд ли из затеи что-то выгорит. Страна готовится, строятся стадионы, аэропорты, отели, продаются билеты на матчи, команды бронируют места под базы. Надо все-таки соизмерять масштаб возможных проблем с уровнем санкций, тем более что нет причин их введения", - сказал Колобков.

В июле 2016 года вслед за публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование. Были созданы две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 в Сочи, вторая - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Колобков, Павел Анатольевич
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Терека"
12
"Ахмат" победил ЦСКА, прервав четырехматчевую серию поражений в РФПЛ
6
Церемония прощания олимпийской чемпионки Слепцовой с биатлоном прошла в Чайковском
Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
15
Мэйуэзер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
2
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
3
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
4
СМИ: Финляндия не разрешила "Крузенштерну" посетить Аландские острова
5
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
6
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
7
WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама