Колобков не исключил, что ЧМ-2018 по футболу подвергнется нападкам со стороны СМИ

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вероятность того, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России подвергнется нападкам со стороны средств массовой информации в связи с допинговыми скандалами в российском спорте, существует, но оснований для отмены проведения турнира в стране нет.
Об этом в интервью ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
"Не исключаю, атаки на нас как на организаторов чемпионата мира еще будут, но вряд ли из затеи что-то выгорит. Страна готовится, строятся стадионы, аэропорты, отели, продаются билеты на матчи, команды бронируют места под базы. Надо все-таки соизмерять масштаб возможных проблем с уровнем санкций, тем более что нет причин их введения", - сказал Колобков.
В июле 2016 года вслед за публикацией доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) начал собственное расследование. Были созданы две комиссии: первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр 2014 в Сочи, вторая - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.