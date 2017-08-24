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"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионов

Спорт
24 августа, 20:09 UTC+3 ТАСС

Первый тур группового этапа пройдет 12-13 сентября

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© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ТАСС, 24 августа. Итальянский "Ювентус" на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с испанской "Барселоной", греческим "Олимпиакосом" и португальским "Спортингом". Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая завершилась в Монако.

Полностью составы групп выглядят следующим образом:

  • Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия).
  • Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).
  • Группа C: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).
  • Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия).
  • Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения).
  • Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды).
  • Группа G: "Монако", "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Лейпциг" (Германия).
  • Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр).

Первый тур группового этапа пройдет 12-13 сентября, шестой - 5-6 декабря. Финал турнира состоится 26 мая 2018 года в Киеве.

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