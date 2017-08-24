"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионов

Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-оффСпорт 24 августа, 20:32
Андрей Федун: "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:28
Бабаев: ЦСКА достались очень серьезные соперники в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:14
Органный концерт в башне "Империя". ВидеотрансляцияКультура 24 августа, 20:09
"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 20:09
Атомоход "50 лет Победы" вернулся из юбилейного рейса к Северному полюсуОбщество 24 августа, 20:08
Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирахСпорт 24 августа, 20:06
Олимпийская чемпионка Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской областиСпорт 24 августа, 20:04
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии УЕФАСпорт 24 августа, 20:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Итальянский "Ювентус" на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18 встретится с испанской "Барселоной", греческим "Олимпиакосом" и португальским "Спортингом". Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая завершилась в Монако.
Полностью составы групп выглядят следующим образом:
Первый тур группового этапа пройдет 12-13 сентября, шестой - 5-6 декабря. Финал турнира состоится 26 мая 2018 года в Киеве.