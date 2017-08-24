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Гончаренко: "Манчестер Юнайтед" является фаворитом группы в Лиге чемпионов

Спорт
24 августа, 21:10 UTC+3 ТАСС

Главный тренер ЦСКА выразил надежду, что на все домашние матчи группового этапа турнира придет много болельщиков

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" является фаворитом группы А Лиги чемпионов, в которой также сыграет московский ЦСКА. Такое мнение клубной пресс-службе высказал тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в группе А с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".

"Конечно, фаворит группы - это "Манчестер Юнайтед", - сказал Гончаренко. - Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделёфа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт, те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся, плюс мы совсем недавно играли на "Олд Траффорд" (групповой турнир ЛЧ сезона-2015/16 - прим. ТАСС) и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с "Бенфикой" и "Базелем" будем сражаться между собой".

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"Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны "Бавария", ПСЖ или "Ювентус" с "Барселоной" было бы интереснее, но у нас группа тоже довольно зрелищная, - продолжил тренер армейцев. - "Манчестер Юнайтед" очень мощно стартовал в чемпионате, "Бенфика" в товарищеском матче летом проиграла "Янг Бойз" со счетом 1:5, "Базель" - чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от "Янг Бойз", думаю, их сила сопоставима. Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы, но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведет".

"Очень хочется надеяться, что наши болельщики заполнят трибуны во всех играх. Вчера (в матче против "Янг Бойз" - прим. ТАСС) была дождливая погода, но зрители очень горячо нас поддерживали, а когда стадион будет полным, мы сможем показывать еще более яркую игру. Хотелось бы, чтобы стадион на каждом из трех матчей был забит под завязку. Одно дело - 15 тыс. человек на трибунах, и совсем другое - 30 тыс., это совершенно иная атмосфера, и мы очень рассчитываем на своего 12-го игрока", - добавил Гончаренко.

В прошлом сезоне ЦСКА закончил групповой этап на четвертом месте, набрав три очка в квартете с "Монако", немецким "Байером" и английским "Тоттенхэмом".

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