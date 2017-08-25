"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги Европы

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ТАСС, 25 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с испанской командой "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром" в группе L Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.
"Зенит" преодолел два квалификационных раунда Лиги Европы и при жеребьевке был в первой корзине.
Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября. Последний тур состоится 7 декабря.
Финал Лиги Европы пройдет 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.