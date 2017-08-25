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"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги Европы

Спорт
25 августа, 14:25 UTC+3 ТАСС

Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября

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© EPA/MANUEL LOPEZ

ТАСС, 25 августа.  Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с испанской командой "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром" в группе L Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.

"Зенит" преодолел два квалификационных раунда Лиги Европы и при жеребьевке был в первой корзине.

Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября. Последний тур состоится 7 декабря.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе. 

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