"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги Европы

ТАСС, 25 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с испанской командой "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром" в группе L Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.

"Зенит" преодолел два квалификационных раунда Лиги Европы и при жеребьевке был в первой корзине.

Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября. Последний тур состоится 7 декабря.

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.