Футболист "Манчестер Юнайтед" Погба признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2016/17

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ТАСС, 25 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2016/17.
Церемония награждения состоялась в пятницу в Монако после жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18.
В минувшем розыгрыше турнира француз забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В финальном матче "Манчестер Юнайтед" победил амстердамский "Аякс" со счетом 2:0, Погба отметился голом.