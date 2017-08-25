Футболист "Манчестер Юнайтед" Погба признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2016/17

ТАСС, 25 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Церемония награждения состоялась в пятницу в Монако после жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18.

В минувшем розыгрыше турнира француз забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В финальном матче "Манчестер Юнайтед" победил амстердамский "Аякс" со счетом 2:0, Погба отметился голом.