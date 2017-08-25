"Локомотив" сыграет с "Копенгагеном", "Шерифом" и "Злином" в группе Лиги Европы

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ТАСС, 25 августа. Российский футбольный клуб "Локомотив" сыграет с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином" в группе F Лиги Европы. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Монако.
"Локомотив" как победитель Кубка России при жеребьевке был во второй корзине.
Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 14 сентября. Последний тур состоится 7 декабря. Финал турнира пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.