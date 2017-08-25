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Ковач: при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе ЛЧ

Спорт
25 августа, 16:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Первый матч группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Спартак" проведет 13 сентября на выезде против словенского "Марибора"

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Радослав Ковач (слева) в составе "Спартака" в матче чемпионата России по футболу - 2008

Радослав Ковач (слева) в составе "Спартака" в матче чемпионата России по футболу - 2008

© ТАСС/ Виталий Белоусов

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. При определенном везении футбольный клуб "Спартак" может занять второе место в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом ТАСС рассказал помощник главного тренера чешской "Спарты" и бывший игрок "Спартака" Радослав Ковач.

В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в групповом турнире Лиги чемпионов.

"Конечно, "Ливерпуль" и "Севилья" - это очень сильные команды, но при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе. Думаю, что московской команде не стоит бояться своих соперников, а стоит смотреть только на свою игру. Мы знаем, что "Спартак" всегда чемпион, теперь надо показать это всей Европе", - сказал Ковач.

Первый матч группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Спартак" проведет 13 сентября на выезде против "Марибора".

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