Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор проведут "бой века" по правилам бокса

ТАСС, 26 августа. Бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер-младший проведет поединок против обладателя пояса по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландца Конора Макгрегора. 12-раундовый бой по правилам бокса пройдет в Лас-Вегасе.

В боевых единоборствах очень популярен вопрос, какая из дисциплин сильнее, и нередко их представители встречаются между собой с целью выявить сильнейшего. На этот раз выяснится, что лучше - профессиональный бокс или смешанные единоборства (ММА), которые за короткое время стали очень популярными и иногда вытесняют по интересу поединки боксеров. И на ринге встретятся действительно сильнейшие их представители, зарабатывающие рекордные гонорары.

Так, Мэйуэзер за свою профессиональную карьеру заработал около $500 млн. В мае 2015 года он провел поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который вошел в историю этого вида спорта по многим показателям, в том числе сумме гонораров боксеров. Мэйуэзер в общей сложности заработал $210 млн, его соперник - $140 млн.

Доходы ирландца пока несопоставимы с его оппонентом, но больше него в смешанных единоборствах не получает никто. Так, за поединок с Нейтом Диасом он сумел заработать около $15 млн. А всего за карьеру он приблизительно получил около $60 млн.

Сколько получат участники боя

Предстоящий поединок принесет его участникам один из самых высоких гонораров в истории бокса и полностью оправдает свое название - Money Fight ("Денежный бой"). Стороны не имеют права разглашать условия контракта, но, по неофициальным данным, минимальный гонорар Мэйуэзера составит около $100 млн, а дебютирующего в профессиональном боксе Макгрегора - $75 млн. Эти суммы могут возрасти за счет продажи прав на телетрансляции, и суммарный доход спортсменов может превысить отметку в $600 млн, что будет рекордом в истории бокса. Стоимость платы за просмотр предстоящего боя несущественно отличается от цифр боя Мэйуэзер - Пакьяо и составит $89,95, еще $10 придется заплатить за трансляцию в качестве HD.

Немалая сумма будет выручена и от продажи билетов на бой, который состоится на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе. Самые дешевые билеты стоят $1900, места ближе к рингу можно приобрести за $5000, а цена так называемого платинового пакета составляет $15 тысяч.

Официальных титулов на кону этого поединка не будет, но Всемирный боксерский совет учредил специальный пояс, который достанется победителю. По аналогии с боем он назван Money Belt - денежный пояс. Изготовленный из крокодиловой кожи, он содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов и 1,5 кг 24-каратного золота.

Спортивная составляющая

Многие специалисты не видят чисто спортивной интриги в этом поединке и полагают, что Мэйуэзер легко победит соперника, специализирующегося на другом виде спорта и дебютирующего в боксе. Равно как и Мэйуэзер проиграл бы Макгрегору в поединке по правилам смешанных единоборств. Однако есть определенные моменты, которые заставляют если не усомниться в исходе поединка, то по крайней мере о нем задуматься.

Так, Мэйуэзеру уже 40 лет, и он два года не имел соревновательной практики (в 2015 году он объявил об уходе из спорта, а сейчас вернется на ринг ради этого поединка), а в этом возрасте такой перерыв может существенно сказаться на навыках. Кроме того, у него было несколько серьезных травм, которые в таком возрасте создают больше проблем. Макгрегор же подходит к поединку в расцвете сил, ему 29 лет.

Ирландец является признанным нокаутером. Из 21 победы 18 он одержал нокаутом благодаря боксерским ударам, а еще одну - сдаче противника. А все три поражения он потерпел из-за борцовских приемов - удушением, что запрещено в боксе.

Однако в целом букмекеры оценивают шансы ирландца не слишком высоко, коэффициентом в районе 4,6. Американец признанный мастер оборонительного и контратакующего стиля, который позволяет боксировать на высоком уровне и в его возрасте.

Сам же Мэйуэзер пообещал отправить соперника в нокаут в течение первых четырех раундов. Но исключительно нокаутами он завершать свои поединки не стремится, о чем говорит невысокий показатель досрочных побед - 26 из 49, или 53 процента. В последний раз американец одерживал победу нокаутом почти шесть лет назад, в 2011 году, да и то в тот момент, когда Виктор Ортис приносил извинения за нарушение правил и опустил руки. В большинстве последних поединков Мэйуэзер предпочитал как можно дольше демонстрировать болельщикам свое боксерское искусство и полностью превосходил соперников, побеждая по очкам.