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Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединка

Спорт
26 августа, 1:42 UTC+3 ТАСС

Вес американца составил 67,8 кг, ирландца - 69,4 кг

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© AP Photo/John Locher

ТАСС, 26 августа. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор по результатам взвешивания оказался тяжелее бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мэйуэзера-младшего. Процедура взвешивания прошла в Лас-Вегасе.

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Вес американца составил 67,8 кг, ирландца - 69,4 кг.

12-раундовый поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе. Макгрегор ранее не имел опыта проведения профессиональных боксерских поединков.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.

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