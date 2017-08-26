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Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере Макгрегора

Спорт
26 августа, 5:03 UTC+3 ТАСС

Американский боксер выразил уверенность, что сможет нокаутировать соперника

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Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер

© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 26 августа. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что карьера ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора завершится после их очного поединка. Об этом он сказал после процедуры взвешивания в Лас-Вегасе.

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Макгрегор по результатам взвешивания оказался тяжелее Мэйуэзера. Вес американца составил 67,8 кг, ирландца - 69,4 кг.

"Я знаю, что нужно делать в боях такого уровня, - сказал Мэйуэзер. - Вес не имеет значения, бой не получится долгим, запомните мои слова. Этот поединок станет последним для Конора Макгрегора. И поддержка фанатов не поможет, они не будут сражаться вместо него".

12-раундовый поединок по правилам бокса в весовой категории до 69,8 кг пройдет в ночь на 27 августа по московскому времени на арене "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе. Макгрегор ранее не имел опыта проведения профессиональных боксерских поединков.

40-летний Мэйуэзер одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

На счету 29-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно.

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