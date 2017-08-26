Фестиваль "Зажигание-2017" с участием звезд автоспорта стартовал в Сочи

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Зажигание-2017", в котором принимают участие звезды российского и мирового автоспорта, стартовал в Сочи.

"Мероприятие нацелено на популяризацию автоспорта в России, - сказала на пресс-конференции организатор фестиваля Дарья Алексеева. - Рассчитываем, что фестиваль станет ежегодным и будет проходить не только в Сочи, но и в других российских городах".

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров отметил важность подобных мероприятий. "Многие интересуются автоспортом, но не каждый день удается "прикоснуться" к гоночным автомобилям и пообщаться с пилотами, - сказал он. - Подобные мероприятия помогают спортсменам и болельщикам сблизиться, а это очень важно для всего нашего автоспорта".

Участники фестиваля будут соревноваться в субботу не только за награды, но и за титулы "Самый стильный экипаж" и "Лучшее перевоплощение". Каскадер Александр Ковалев подготовил специальный трюк - с крыши автомобиля на скорости 80 км/ч он прыгнет в шестиметровый горящий тоннель. Гонщики "КамАЗ-мастер" не раскрыли всех секретов, но одно пообещали точно - скучно не будет. Кульминацией программы станет синхронный дрифт двух 10-тонных грузовиков.

Мастера дрифта Андрей Песегов и Федор Воробьев намерены показать самые крутые трюки, в частности дрифт на вазовской "пятерке" с 570-сильным двигателем. Гости смогут пообщаться с пилотами, получить автографы и прокатиться по трассе "Формулы-1" на гоночном такси.

Зрителей ждут развлекательные и интерактивные зоны, выставка спортивных, ретро- и тюнингованных автомобилей. Завершится фестиваль "Зажигание-2017" концертом группы "Пицца" и красочным пиротехническим шоу.