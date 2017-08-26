Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 50 м вольным стилем

ТАСС, 26 августа. Россиянка Мария Каменева стала второй в плавании на 50 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.

Российская спортсменка показала время 25,08 секунды. Победительницей стала американка Каролин Грейс Болдуин (25,02). Третье место заняла американка Катрина Мари Конопка (25,21).

Теперь в активе сборной России на Универсиаде 15 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых медалей. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (25-17-24), второй идет сборная Японии (23-14-21), третьей - команда Тайваня (16-22-13).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко