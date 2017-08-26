Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 50 м вольным стилем

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ТАСС, 26 августа. Россиянка Мария Каменева стала второй в плавании на 50 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.
Российская спортсменка показала время 25,08 секунды. Победительницей стала американка Каролин Грейс Болдуин (25,02). Третье место заняла американка Катрина Мари Конопка (25,21).
Теперь в активе сборной России на Универсиаде 15 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых медалей. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (25-17-24), второй идет сборная Японии (23-14-21), третьей - команда Тайваня (16-22-13).
Универсиада завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко