Осипенко завоевал бронзу Универсиады в плавании на 400 м комплексом

ТАСС, 26 августа. Россиянин Александр Осипенко стал бронзовым призером Универсиады в плавании на 400 м комплексом. Соревнования проходят в Тайбэе.

Осипенко показал результат 4 минуты 16,63 секунды. Победителем стал японец Дайя Сето, установивший рекорд Универсиады (4.11,98). Второе место занял его соотечественник Косуке Хагино (4.15,44).

Теперь в активе сборной России 66 медалей - 15 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (26-17-24), второй идет сборная Японии (25-16-21), третьей - команда Тайваня (17-22-14).

Универсиада завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко