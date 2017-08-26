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Осипенко завоевал бронзу Универсиады в плавании на 400 м комплексом

Спорт
26 августа, 15:35 UTC+3 ТАСС

Победителем стал японец Дайя Сето, установивший рекорд Универсиады

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ТАСС, 26 августа. Россиянин Александр Осипенко стал бронзовым призером Универсиады в плавании на 400 м комплексом. Соревнования проходят в Тайбэе.

Осипенко показал результат 4 минуты 16,63 секунды. Победителем стал японец Дайя Сето, установивший рекорд Универсиады (4.11,98). Второе место занял его соотечественник Косуке Хагино (4.15,44).

Теперь в активе сборной России 66 медалей - 15 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (26-17-24), второй идет сборная Японии (25-16-21), третьей - команда Тайваня (17-22-14).

Универсиада завершится 30 августа.

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Таблица медалей

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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

 

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