Осипенко завоевал бронзу Универсиады в плавании на 400 м комплексом

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ТАСС, 26 августа. Россиянин Александр Осипенко стал бронзовым призером Универсиады в плавании на 400 м комплексом. Соревнования проходят в Тайбэе.
Осипенко показал результат 4 минуты 16,63 секунды. Победителем стал японец Дайя Сето, установивший рекорд Универсиады (4.11,98). Второе место занял его соотечественник Косуке Хагино (4.15,44).
Теперь в активе сборной России 66 медалей - 15 золотых, 20 серебряных и 31 бронзовая. Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете соревнований. Лидирует команда Южной Кореи (26-17-24), второй идет сборная Японии (25-16-21), третьей - команда Тайваня (17-22-14).
Универсиада завершится 30 августа.
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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко