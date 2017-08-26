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Тренер: ХК "Модо" постарается воспользоваться ошибками обороны "Красной Армии" в финале КМ

Спорт
26 августа, 18:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, августа. /ТАСС

Главный тренер шведской команды Микаэль Сундель заявил, что его подопечные на турнире в Екатеринбурге приобретают важный опыт международных матчей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. "Модо" постарается воспользоваться нестабильной игрой в обороне московской "Красной Армии" в финале Кубка мира по хоккею среди молодежных клубов в Екатеринбурге. Такое мнение высказал журналистам главный тренер шведской команды Микаэль Сундель.

В субботу в полуфиналах "Модо" победил казахстанский клуб "Снежные барсы" (4:3), а "Красная Армия" - чешский "Тршинец" (5:1). Финал состоится 27 августа.

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"На этом турнире мы приобретаем важный опыт международных матчей. Рад, что нам удалось сегодня победить", - сказал Сундель.

"Против "Красной Армии" нам нужно хорошо сыграть в защите и стараться использовать свои шансы, - продолжил специалист. - Сейчас мы гораздо лучше готовы к встрече с ними, чем в прошлом матче, который проиграли (2:5). У нас хорошие шансы, но фаворитами будут, безусловно, они".

"У "Красной Армии" много отличных хоккеистов с хорошей техникой. Но команда не очень хороша в защите, постараемся воспользоваться этим в финальной игре", - заключил наставник шведского клуба.

Итоги полуфинальной встречи также прокомментировал главный тренер "Снежных Барсов" Сергей Старыгин. "Не получилась реализация, ненужные удаления привели к такому результату, последний гол был обидным. Мы могли выиграть, ребята расстроились", - сказал специалист.

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