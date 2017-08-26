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Тренер: ХК "Красная Армия" достойно сыграет в финале молодежного Кубка мира

Спорт
26 августа, 14:28 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, августа. /ТАСС

В субботу в Екатеринбурге "Красная Армия" со счетом 5:1 победила чешский "Тришенц" в полуфинале молодежного Кубка мира

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Для московского хоккейного клуба "Красная Армия" не столь важно, кто будет соперником команды по финалу молодежного Кубка мира, хоккеисты армейцев должны сыграть достойно. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Ринат Хасанов.

В субботу в Екатеринбурге "Красная Армия" со счетом 5:1 победила чешский "Тришенц" в полуфинале молодежного Кубка мира. В другом полуфинале встретятся шведский "Модо" и "Снежные Барсы" из Казахстана.

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"По ходу турнира у нас все первые периоды тяжелые. Возможно, это связано с сумасшедшей ответственностью, либо перенастраиваемся. Здесь важно кто окажется терпеливее", - сказал Хасанов.

"Финальную игру нужно провести достойно, - продолжил специалист. - Не могу сказать, что соперник имеет значение, главный соперник - это мы сами. Главное то, как мы будем готовы функционально, будет ли удача на нашей стороне".

"У нас присутствуют более опытные игроки, за их плечами много турниров. Да, ребята 1997 года рождения успели поиграть в сборных, для нас это плюс. Конечно, не отказался бы видеть в команде Кирилла Капризова, но его рассматривает первая команда и сборная страны. Он очень интересный мальчишка, талантливый, с огромным игровым чутьем, хорошее приобретение клуба", - заключил Хасанов.

"Соперник по финалу не имеет значения"

Автором двух шайб в полуфинальной игре стал форвард армейцев Павел Подлубошнов. "Хорошие ощущения, приятно забивать, играть со своими партнерами. Давно действуем вместе, поэтому чувствуем друг друга. Здесь жарко, тяжело играть, но ничего страшного, главное, что победили", - считает нападающий.

"Чувствую, что мне доверяют, - продолжил Подлубошнов. - Стараюсь показывать результат, ведь это моя работа. Соперник по финалу не имеет значения, надо просто показывать свою игру. Все зависит только от нас". 

Молодежный кубок мира проходит в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа.

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