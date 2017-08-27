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Коваленко и Штыль стали чемпионами мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м

Спорт
27 августа, 12:26 UTC+3 ТАСС

Второе место заняли поляки Арсен Сливинский и Михаль Марек Лубниевски, третьими стали венгры Йонатан Хайду и Адам Фекете

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Российский дуэт Александр Коваленко и Иван Штыль после победы на дистанции 200 м

Российский дуэт Александр Коваленко и Иван Штыль после победы на дистанции 200 м

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 27 августа. Россияне Александр Коваленко и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 м. Соревнования проходят в чешском Рачице.

Россияне показали результат 36,088 секунды. Второе место заняли поляки Арсен Сливинский и Михаль Марек Лубниевский (36,673). Третьими стали венгры Йонатан Хайду и Адам Фекете (36,762).

Ранее на турнире в Рачице Штыль стал чемпионом мира в паре с Виктором Мелантьевым на дистанции 500 м.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу. Лидирует команда Германии (4-2-1), вторую строчку занимает сборная Венгрии (3-3-2).

Чемпионат мира в Рачице завершится в воскресенье.

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