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"Спартак" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" и продлил безвыигрышную серию до трех матчей

Спорт
27 августа, 12:58 дата обновления: 27 августа, 13:32 UTC+3 ТАСС

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 0:0

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 27 августа. СКА-"Хабаровск" сыграл вничью с московским "Спартаком" со счетом 0:0 в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

"Спартак" нанес 26 ударов по воротам армейского клуба, 13 из которых пришлись в створ. Игроки "СКА-Хабаровска" нанесли два удара по воротам московской команды и ни один из них не попал в створ.

Московский клуб продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трех матчей. Последнюю победу красно-белые одержали 9 августа, когда на своем поле был обыгран тульский "Арсенал" (2:0). После той встречи "Спартак" уступил ЦСКА (1:2 в гостях) и "Локомотиву" (3:4 дома). 

"СКА-Хабаровск" занимает 15-е место в турнирной таблице с шестью очками. "Спартак" поднялся на девятое место с девятью очками.

В следующем туре "Спартак" примет казанский "Рубин", "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом".

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