Реванш за Суперкубок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" одержал волевую победу со счетом 4:3 над столичным "Спартаком" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Действующие чемпионы страны проиграли в этом сезоне уже третий матч прямым конкурентам в борьбе за титул (ранее уступив "Зениту" и ЦСКА) и опустились на 10-е место в турнирной таблице.

В первом тайме при в целом равной игре спартаковцы были эффективнее: в отличие от игроков "Локомотива", не реализовавших несколько хороших моментов, красно-белые отличились дважды - забили Денис Глушаков и Луис Адриано. Но уже перед самым свистком на перерыв произошел один из ключевых эпизодов встречи - желтую карточку за симуляцию, ставшую для него второй в матче, получил Александр Самедов.

Оставшись в меньшинстве, второй тайм "Спартак" преимущественно оборонялся, но отстоять свои ворота не смог. Сначала отличился Дмитрий Баринов, затем забили Алексей Миранчук и Александр Коломейцев. А уже в добавленное время болельщики увидели сразу два гола: отличились Мануэл Фернандеш ("Локомотив") и Квинси Промес ("Спартак").

По словам главного тренера железнодорожников Юрия Семина, команда отыгралась за поражение в матче за Суперкубок России. 14 июля "Локомотив" на своем стадионе в дополнительное время проиграл красно-белым со счетом 1:2 во встрече за трофей. "Никому ничего не прощаем", - подчеркнул специалист после матча.

При этом он отметил, что, несмотря на счет 0:2 по итогам первого тайма, "Локомотив" по игре не выглядел хуже соперника, а голы команда "привезла сама себе". Также он выделил футболистов, вышедших на замену - Антона Миранчука и Виталия Денисова. По его мнению, они хорошо вошли в игру.

Визави Семина из "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что в команде нет паники, а игрокам надо "вставать с колен и готовиться к следующим играм". "Это футбол, нельзя постоянно побеждать, можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Надо понимать, что жизнь продолжается, надо засучить рукава и идти вперед", - сказал тренер.

"Самедов подвел "Спартак"

После игры Самедов извинился перед командой и болельщиками. Кроме того, он заявил, что "Спартак" проиграл именно из-за него. "Симулировал ли я? Мне реально показалось, что меня толкнули, я получил красную и извиняюсь", - сказал футболист.

В свою очередь, ветеран "Спартака", первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, комментируя итоги матча, назвал Самедова симулянтом и заявил, что футболист подвел команду.

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус отметил, что удаление помогло железнодорожникам победить "Спартак", но сам он этот момент не видел, поэтому не может сказать, была ли там симуляция. "Было видно во втором тайме, что ребята хотели выиграть, мы забили быстрый гол, затем второй и отыгрались. Наверное, после удаления Самедова нам стало чуть полегче, а после первого отыгранного гола мы обрели уверенность", - сказал Рыбус.

"О чемпионстве не думаем"

В отличие от "Спартака", которые занимает 10-е место в турнирной таблице (8 очков), "Локомотив" располагается на втором месте, набрав 16 очков и сравнявшись по этому показателю с идущим первым "Зенитом" (но у петербуржцев есть игра в запасе).

Многие эксперты считают железнодорожников одними из претендентов на чемпионство в этом сезоне. Но и по мнению Семина, и председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, говорить о титуле еще очень рано.

"Я никогда в самом начале чемпионата не говорю о его окончании, надо играть каждый матч и настраиваться на каждую команду. Только правильный настрой на каждого соперника сможет помочь показать результат. Хорошая игра даст результат в чемпионате", - отметил Мещеряков в беседе с корреспондентом ТАСС.

В целом, по его словам, именно такие матчи привлекают зрителей на трибуны. "Поздравляю команду, всех болельщиков "Локомотива". Но хочу поздравить заодно и всех болельщиков в целом, потому что чем больше таких матчей будет, тем больше зрителей будет на трибунах", - сказал глава совета директоров.

В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против екатеринбургского "Урала" 26 августа, "Спартак" днем позже в гостях сыграет со "СКА-Хабаровском".