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Происшествий на матче между "Спартаком" и "Локомотивом" в Москве не допущено

Спорт
19 августа, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники столичной полиции и бойцы Росгвардии

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" в столице завершился без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сказал представитель полиции.

Он уточнил, что охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники столичной полиции и бойцы Росгвардии.

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