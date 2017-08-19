Происшествий на матче между "Спартаком" и "Локомотивом" в Москве не допущено

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" в столице завершился без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 4:3.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка серьезных правонарушений не допущено", - сказал представитель полиции.
Он уточнил, что охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники столичной полиции и бойцы Росгвардии.