Кадыров: бой между Мэйуэзером и Макгрегором не был спортом в чистом виде

ТАСС, 27 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров не считает поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором спортом в чистом виде. Об этом он написал в своем аккаунте Instagram.

Флойд Мейвезер-младший досрочно побеждает на ринге Лас-Вегаса! Он записывает в свой актив пятидесятую победу! Конор МакГрегор повержен. Мейвезер наглядно продемонстрировал, что настоящий мастер способен играючи, артистично одолеть соперника, способен превратить поединок в красочное представление, растянув его ради зрителя на множество раундов, хотя мог бы и завершить в самом начале. Конечно, трудно назвать поединок спортом в чистом виде. Высокие гонорары требовали и выполнения определённых условий шоу. Мейвезеру и МакГрегору это в определённой степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей. Они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Мейвезер великий мастер, который достойно провел поединок и достойно победил. Поздравляем и желаем всего хорошего! #Кадыров #Россия #Чечня #Мейвезер #Бокс #ЛасВегас Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 27 2017 в 3:47 PDT

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел по боксерским правилам в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. За этот поединок Мэйуэзер получит гарантированный гонорар в $100 млн, Макгрегор - $30 млн. Доходы могут возрасти за счет продаж телетрансляций. По предварительным расчетам, эта сумма может быть увеличена в четыре раза и составит почти $600 млн на двоих.

"Трудно назвать поединок спортом в чистом виде. Высокие гонорары требовали выполнения определенных условий шоу, Мэйуэзеру и Макгрегору это в определенной степени удалось. В целом организаторы достигли своих целей, они сумели привлечь к бою внимание во всем мире, реализовать все билеты, права на трансляцию, заработать небывалые в истории профессионального спорта суммы. И в этом у них есть чему поучиться",- сообщил Кадыров.

Мэйуэзер одержал 50-ю победу (27 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.