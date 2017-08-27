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Чахкиев: Мэйуэзеру надо провести матч-реванш с Макгрегором по правилам MMA

Спорт
27 августа, 14:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде

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Флойд Мэйуэзер-младший (слева) и Коннор Макгрегор

Флойд Мэйуэзер-младший (слева) и Коннор Макгрегор

© AP Photo/Isaac Brekken

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Флойд Мэйуэзер-младший еще перед началом боксерского боя имел существенное преимущество над бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором, поэтому справедливым решением было бы провести ответный матч, но уже по правилам MMA. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по боксу россиянин Рахим Чахкиев, выступающий в первом тяжелом весе.

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В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"Этот поединок я воспринимал как клоунаду, поскольку силы противников были несопоставимы - все козыри были на руках у Флойда. Я считаю, что справедливым было бы организовать матч-реванш, но уже по правилам смешанных единоборств. Да, Флойд этим может испортить себе репутацию, но, с другой стороны, если ему предложат хороший гонорар, то он может и согласиться, хотя уже и заработал столько, что ему ничего не надо. Но вдруг он согласится на это из прихоти", - сказал Чахкиев.

Собеседник агентства отметил, что исход боя был предсказуемым. "Как и предполагалось, Мэйуэзер выиграл этот бой. Единственное, хотелось, чтобы он закончил бой более эффектно. На протяжении всего поединка было видно, что он не выкладывался, действовал не остро, в расслабленном стиле, этого ему вполне хватило", - сказал боксер.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.

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