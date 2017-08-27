Кличко: Макгрегор показал хорошие боксерские навыки в поединке с Мэйуэзером

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ТАСС, 27 августа. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор продемонстрировал хорошие боксерские навыки в поединке против американского боксера-профессионала Флойда Мэйуэзера-младшего. Такое мнение в своем Twitter высказал бывший чемпион мира по трем престижным версиям украинский боксер Владимир Кличко.
В воскресенье 40-летний Мэйуэзер победил 29-летнего Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере. В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года.
"Мэйуэзер сделал это - 50 боев и ни одного поражения, - написал Кличко. - Макгрегор был очень дисциплинирован в своем первом бою и показал хорошие боксерские навыки".
How ever, take it, or leave it 50-0 @FloydMayweather made it! @TheNotoriousMMA was disciplined in his debut and showed good boxing skills.— Klitschko (@Klitschko) 27 августа 2017 г.