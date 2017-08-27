Доказательство превосходства: Мэйуэзер досрочно одержал победу в бою с Макгрегором

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер одержал победу над ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором техническим нокаутом в 10-м раунде и подтвердил статус фаворита этого боя. После поединка Мэйуэзер подтвердил, что завершает карьеру, имея лучшую статистику боев за всю историю профессионального бокса: на его счету 50 побед (27 - нокаутом) при отсутствии поражений. По этому показателю он превзошел другого американского боксера Рокки Марчиано, который выступал в 40-50-х годах.

Начало боя осталось за Макгрегором, который активнее действовал в атаке, но серьезных проблем Мэйуэзеру доставить не смог. Американец на фоне усталости соперника перехватил инициативу во второй половине поединка и существенно нарастил темп. В десятом раунде судья после серии ударов от Мэйуэзера остановил бой, присудив тому победу техническим нокаутом.

Поединок, который имел широкую раскрутку посредством медиа и который назвали самым высокооплачиваемым в истории (по предварительной информации, доходы бойцов составят почти $600 млн), не сумел собрать аншлаг. По данным журналиста CBS Брайана Кэмпбэлла, трибуны арены "Ти-Мобайл" в Лас-Вегасе посетили 14 263 зрителя при вместимости в 20 тыс. Однако, как отметили организаторы, бой побил рекорд по числу проданных платных трансляций (pay-per view).

Макгрегор провел отличный поединок

После поединка оба спортсмена продемонстрировали уважение друг к другу, обнявшись и обменявшись теплыми словами. "Макгрегор был намного лучше, чем я ожидал, он был отличным соперником, но я провел более качественный поединок, - сказал Мэйуэзер. - Наш план на бой заключался в том, чтобы не торопиться, так как в смешанных единоборствах он не проводит более 25 минут. Я выбрал отличного соперника для последнего боя, как раз, чтобы потанцевать, но ты, Конор, настоящий чемпион".

Макгрегор, комментируя итоги боя, отметил закономерность победы своего соперника. "Ранние раунды были очень удобными для Флойда, он успел приспособиться ко мне. Справедливый бой, но я думаю, что рефери поторопился с остановкой. Это была усталость, но судья мог бы позволить мне продолжить, никто не рисковал в этом бою, кроме меня, но и для меня настанут лучшие времена", - заявил он.

До поединка с Мэйуэзером Макгрегор, являющийся обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что может не ограничиться одним поединком и продолжить карьеру именно в профессиональном боксе. На пресс-конференции после боя ирландец заявил, что останется в UFC, отметив, что готов к вызову от боксеров: "Посмотрим, что будет, я не знаю. У меня еще есть титул для защиты в UFC. Но если кто-то хочет провести бой против меня, пусть только позовет".

Бокс доказал свое превосходство над ММА

Поединок между Мэйуэзером и Макгрегором стал первым в истории, в котором встретились представители бокса и смешанных единоборств (ММА). Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в беседе с ТАСС отметил, что бокс посредством победы Мэйуэзера доказал свое превосходство над ММА.

"Это был самый настоящий бой, все, кто его смотрел, это понимают. Флойд показал отличный бокс и заслуженно выиграл. Конечно, бокс победил ММА, это факт. Все мы очень впечатлены тем, что сегодня произошло, у бокса появилось большое число новых поклонников", - заявил он.

Ощутимое превосходство Мэйуэзера в боксерской технике и готовности к бою отметил и российский промоутер Владимир Хрюнов. "Видно было, что Флойд действует с большим запасом, считаю, что если бы он ускорился в более ранних раундах, он бы мог еще тогда закончить бой досрочно. В целом, Мэйуэзер делал свою работу, теперь критики будет намного меньше, чем можно было бы ожидать", - заявил он.

Хрюнов отметил, что Мэйуэзер еще может вернуться в профессиональный спорт при наличии заманчивого финансового предложения, а также оценил перспективы Макгрегора в боксе, посоветовав ирландцу пройти подготовку со сборной России на базе "Озеро Круглое".

"Вроде бы все было по-настоящему"

По мнению многих экспертов, доля шоу в прошедшем бою превалировала над спортивной составляющей. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов окрестил поединок "ограблением".

"Удары, то, как бойцы выкладывались, - вроде бы все было по-настоящему, но Мэйуэзер вел бой так, как хотел. В первые три раунда соперники пристреливались, но я и не видел никогда, чтобы Мэйуэзер работал весь бой первым номером, как можно назвать это "боем века"? Я так не считаю, а вот "бой личностей, которые заработали очень много денег за десять раундов" - это да", - сказал он.

Как отметил Нурмагомедов, основную работу бойцы сделали вне ринга, создав небывалый интерес к поединку у публики. "Мэйуэзер проделал легкую работу за большие деньги, никто из действующих спортсменов больше так не может сделать. Они оба сделали хорошую работу, но не на ринге, там все как раз было по-простому", - заключил он.

Аналогичного мнения придерживается и коллега Нурмагомедова Александр Шлеменко. "Это точно был не спорт, это не было похоже на спорт со стороны Макгрегора. Первые три раунда было интересно смотреть, потому что Макгрегор не устал, работал и выиграл эти раунды. Потом у него закончился "бензин", и он встал, а Мэйуэзер остановил его в красивой манере и прикончил", - отметил спортсмен.

Мэйуэзер в разные годы проводил бои практически со всеми ведущими боксерами в своих весовых категориях - его соперниками были филиппинец Мэнни Пакьяо, американцы Шейн Мосли, Андре Берто, Шармба Митчелл, Виктор Ортис, Оскар Де Ла Хойя, Заб Джуда, мексиканцы Сауль Альварес, Хуан Мануэль Маркес и Хесус Чавес, Мигель Котто из Пуэрто-Рико. При этом в 2015 году после поединка с Берто Мэйуэзер объявил о завершении карьеры, однако летом текущего года стало известно, что американец возобновит выступления ради поединка с Макгрегором.

Для Макгрегора прошедший бой стал дебютным в статусе профессионального боксера, ранее ирландец проводил поединки только в смешанных единоборствах. На счету ирландца 24 поединка, 21 победа (19 - досрочно) и три поражения. Он является единственным бойцом в истории UFC, который владел двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в легкой и полулегкой, однако позднее организация лишила его титула в полулегком весе).