Хрюнов: Мэйуэзер при желании мог закончить бой с Макгрегором раньше

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер вел бой против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора с большим запасом и при желании мог заканчивать его намного раньше. Таким мнением с ТАСС поделился промоутер и организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов.

Бой между 40-летним Мэйуэзером и 29-летним Макгрегором прошел в Лас-Вегасе на арене "Ти-Мобайл" и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

"Мы наблюдали самый дорогой профессиональный дебют в истории бокса. Видно было, что Флойд действует с большим запасом, считаю, что если бы он ускорился в более ранних раундах, он бы мог еще тогда закончить бой досрочно. В целом, Мэйуэзер делал свою работу, теперь критики будет намного меньше, чем можно было бы ожидать", - заявил Хрюнов.

По словам собеседника агентства, Мэйуэзер вполне может снова возобновить карьеру в ближайшее время. "Думаю, что если найдет эдакое жирненькое, какой-нибудь соперник со своими ста миллионами долларов, то Флойд возьмется и за это. Он в хорошей форме и будет готов к любому бою в ближайшие год или два, это точно", - сказал промоутер.

Хрюнов посоветовал Макгрегору готовиться к своему следующему боксерскому поединку в России. "Будущее Конора может быть всяким. Я бы ему посоветовал к своему второму профессиональному бою готовиться в России на базе "Озеро Круглое" вместе со сборной России, чтобы наставник нашей команды Эдуард Кравцов хоть чему-то его научил", - заключил собеседник агентства.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.